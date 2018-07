Põhja-Korea näib olevat alustanud rakettide stardipaiga demonteerimist

Põhja-Korea näib olevat alustanud oma põhilise Sohae rakettide stardikompleksi demonteerimist riigi loodeosas, asudes sellega täitma juunis USA-le antud lubadust.

USA president Donald Trump ütles, et Põhja-Korea juht Kim Jong-un lubas raketimootorite katsetamispaiga hävitada, kuid ei täpsustanud, millise, vahendab BBC News.

Pyongyang väidab, et Sohae on satelliitide väljalaskmise kompleks, kuid USA ametnikud kahtlustavad, et seda on kasutatud ballistiliste rakettide katsetamiseks.

Trump kirjutas eile Twitteris, et on väga rahul edasiliikumisega Põhja-Korea asjades, sest Pyongyang ei ole viimase üheksa kuu jooksul välja lasknud ühtki raketti ega viinud läbi ühtki tuumakatsetust.

USA luurelekete järgi võib aga Põhja-Korea oma salajase relvaprogrammiga edasi minna.

Teadete kohaselt uuendatakse Põhja-Korea ainsat ametlikku uraani rikastamise kompleksi Yongbyonis ja rikastamist on hoogustatud ka teistes salajastes paikades.