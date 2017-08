Põhja-Korea: meie uksed on alati avatud kõigile ameeriklastele

Põhja-Korea kritiseeris Washingtoni otsust keelata USA passi omanikel riigi külastamine. Riiklik meedia nimetas seda reedel varjatud katseks piirata inimeste omavahelist läbikäimist.

Põhja-Korea riiklik uudisteagentuur KCNA teatas välisministeeriumi anonüümsele esindajale viidates, et välismaalastel pole põhjust end Põhja-Koreas ohustatuna tunda ning kodanikke üle maailma julgustatakse külla tulema, vahendab Reuters.

„Meie uksed on alati avatud kõigile ameeriklastele, kes külastavad meie maad heast tahtest ja tahavad näha meie tegelikkust,“ ütles välisministeeriumi esindaja.

USA välisministeerium teatas varem sel nädalal, et keeld hakkab kehtima 1. septembrist, kuigi mõningaid erandeid võidakse teha näiteks ajakirjanikele ja humanitaartöötajatele.

Otsus järgneb USA tudengi Otto Warmbieri surmale. Viimane mõisteti Põhja-Koreas 15 aastaks sunnitööle hotellist propagandaplakati varastamise katse eest. Põhja-Korea vabastas Warmbieri humanitaarkaalutlustel, kui ta koomasse langes. Surma asjaolud on endiselt segased.

KCNA ei maininud reedeses uudises Warmbieri nime, kuid teatas, et Põhja-Korea on määranud õiglased karistused mõnedele USA kodanikele, kes on toime pannud riigivastaseid tegusid.

„Maailmas ei ole ühtki riiki, mis jätaks välismaalased, kes panevad toime sedasorti kuritegusid, rahule,“ ütles Põhja-Korea välisministeeriumi esindaja. „Mõistes kurjategijate üle seaduse järgi kohut kasutame me oma enesekindlat õigust suveräänse riigina.“

KCNA uudises öeldakse, et keeld peegeldab Washingtoni arusaama Pyongyangist kui vaenlasest, ning korratakse, et president Donald Trumpi administratsioon peaks loobuma oma vaenulikust poliitikast Põhja-Korea suhtes.