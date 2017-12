Põhja-Korea: meie tuumavõimekus hirmutab ameeriklasi

Ja nimetas Julgeolekunõukogu erakorralise istungi kokkukutsumist „USA meeleheitlikuks meetmeks, keda hirmutab meie riigi uskumatu võime jõuda ajaloolise tuumavõimekuse saavutamiseni“, vahendab ajakiri Newsweek.

Ta lisas, et Põhja-Korea ei kujuta endast mingit ohtu seni, kuni ei üritata sekkuda selle siseasjadesse.

Isolatsionistliku riigi esindaja otsustas teha avalduse pärast seda, kui USA välisminister Rex Tillerson võttis ÜRO Julgeolekunõukogu ees sõna ja kutsus Pyongyangi üles pikamaarakettide katsetustele punkti panema, avamaks võimaluse kõnelusteks USAga. „Põhja-Korea tuleb koht laua taga uuesti ära teenida. Meil tuleb survekampaaniat jätkata ja seda me ka teeme, kuni riik on tuumarelvavaba,“ märkis ta.

Secretary of State Rex Tillerson: We cannot accept the progress of North Korea’s nuclear program and “we will maintain the pressure campaign” https://t.co/1pXxYRGQfi

— CNN Politics (@CNNPolitics) December 15, 2017