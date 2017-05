Põhja-Korea lubas pärast viimast raketikatsetust „suuremaid kingipakke jänkidele“

Põhja-Korea valitseja Kim Jong-un juhtis uue, täpse juhtimissüsteemiga varustatud ballistilise raketi katsetust ning andis käsu võimsamate strateegiliste relvade arendamiseks, teatas Põhja-Korea riiklik uudisteagentuur KCNA teisipäeval.

Kim ütles, et Põhja-Korea arendab võimsamaid relvi mitmetes faasides, vastavalt oma ajagraafikule, et kaitsta riiki USA vastu, vahendab Reuters.

„Ta väljendas veendumust, et oleks suurem samm edasi selles vaimus, kui saadetaks suuremaid „kingipakke“ jänkidele, vastuseks sõjaliste provokatsioonide eest,“ teatas KCNA.

Lõuna-Korea teatas, et viis esmaspäeval läbi ühisõppuse USA ülehelikiirusega pommitajaga B-1B Lancer. Põhja-Korea riiklik meedia süüdistas USA-d tuumapommide Korea poolsaarele heitmise harjutamises.

USA merevägi teatas, et lennukikandja löögigrupp USS Carl Vinsoni juhtimisel kavandab õppust koos teise lennukikandja USS Ronald Reaganiga Korea poolsaare lähedastes vetes.

Põhja-Korea nimetab selliseid õppusi ettevalmistusteks sõjaks.

Lõuna-Korea ametniku sõnul lasi Põhja-Korea esmaspäeval välja ühe raketi. Varem teatati, et neid võis ka rohkem olla.

Katsetuse eesmärk oli uut tüüpi täpse juhtimissüsteemi ja uue mobiilse stardiseadeldise kontrollimine erinevates operatsioonitingimustes, teatas KCNA.

Lõuna-Korea sõjavägi ja eksperdid seadsid selle väite aga kahtluse alla, sest Põhja-Koreal on tehnilisi puudujääke, mis takistavad selliste juhtimissüsteemide korralikku töötamist.

„Millal iganes on hiljuti edastatud uudiseid meie väärtusliku võidu kohta, on jänkid olnud selle pärast väga mures ja Lõuna-Korea nukuarmee gangsterid on olnud üha rohkem heidutatud,“ tsiteeris KCNA Kimi.