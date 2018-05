Põhja-Korea lubab asuda tuumapolügoni lammutama avalikult

Töölispartei keskkomitee leidis oma otsuses, et tuumaprogrammi arendamisel jõuti vajalikku faasi, mistõttu katsetuste jätkamine ei ole enam vajalik, ja jõupingutusi tuleb asuda edaspidi tegema „tugeva sotsialistliku majanduse“ saavutamiseks ja inimeste heaolu põhjalikuks parandamiseks.

„Tänud selle aruka ja meeldiva otsuse eest,“ säutsus Ameerika Ühendriikide president Donald Trump oma Twitteri kontol eile, pelgalt kuu enne kohtumist Kimiga Singapuris.

Lõuna-Korea president Mooni kantselei ütles, et „see on oluline samm poolsaare tuumavabaks muutmise teel“, märkides, et Kimi otsus kujutab endast sisulist edasiminekut, mida maailm ka soovib.“