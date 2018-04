Põhja-Korea liigub esimese sammuna leppimise suunas Lõuna-Koreaga samasse ajavööndisse

Põhja-Korea liigub esimese praktilise sammuna „rahvusliku leppimise ja ühtsuse” teel alates 5. maist samasse ajavööndisse Lõuna-Koreaga, teatas Põhja-Korea riiklik meedia täna.

Põhja-Korea valitseja Kim Jong-un ütles, et oli valus vaadata reedesel ajaloolisel tippkohtumisel Lõuna-Korea presidendi Moon Jae-iniga seinal kaht eraldi kella, millest üks näitas Pyongyangi ja teine Souli aega, vahendab Reuters.

Uudis kinnitab Lõuna-Korea ametnike eilset teadet, et Kim lubas Põhja-Korea ajatsooni kaotada. See loodi 2015. aastal, et märkida Korea pärast Teist maailmasõda Jaapani võimu alt vabastamise 70. aastapäeva.

„Sellel ei ole abstraktne tähendus, et põhi ja lõuna saavad üheks, vaid see on protsess, kus põhi ja lõuna muudavad oma erinevad ja lahutatud asjad ühtedeks ja samadeks asjadeks,” ütles Kim teadete kohaselt.