Põhja-Korea lasi välja ballistilise raketi

Põhja-Korea lasi kolmapäeval Jaapani merre värskelt väljaarendatud võimsa ballistilise raketi, teatasid USA ja Lõuna-Korea ametnikud.

USA ja Lõuna-Korea esialgsete hinnangute järgi oli tegemist keskmaaraketiga KN-15, mille esimest avalikult teada katsetust veebruaris pidasid paljud väliseksperdid potentsiaalselt murettekitavaks arenguks. Raketis kasutatakse tahkekütust, mis on eelnevalt raketti laaditud, mis lühendab selle stardiks ettevalmistamise aega, suurendab relva mobiilsust ning muudab selle stardi märkide avastamise väljaspool seisjatele keerulisemaks, vahendab Associated Press.

Põhja-Korea valitseja Kim Jong-un ütles pärast veebruarikuist katsetust, et rakett, mida Põhja-Koreas nimetatakse Pukguksong-2-ks, annab veel ühe tuumarünnakuvõimekuse USA ja Lõuna-Korea vastu. Enamik Põhja-Korea rakette kasutab vedelkütust, mis tuleb tavaliselt laadida vahetult enne raketi starti.

Rakett, mis lasti välja maismaalt Põhja-Korea idaranniku linna Sinpo lähedalt kohaliku aja järgi kolmapäeva hommikul, lendas umbes 60 kilomeetrit, teatas Lõuna-Korea sõjavägi. Veebruaris välja lastud rakett lendas umbes 500 kilomeetrit. Esialgu pole teada, kas seekordne lühike lend oli ebaõnnestunud.

Põhja-Korea meedia teatel on Pukguksong-2 maa-maa tüüpi rakett, mis võib kanda tuumalõhkepäid. Tõenäoliselt on see allveelaevalt startiva Pukguksongi edasi arendatud versioon. Paljud Lõuna-Korea eksperdid peavad seda ohtlikuks, sest raketi võib välja lasta kust iganes maismaa mobiilselt sõidukilt. Allveelaevu ei ole Põhja-Koreal aga piisavalt.