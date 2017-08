Põhja-Korea: kui Trump ei taha Ameerika impeeriumi traagilist hukku, rääkigu ja käitugu korralikult

USA presidendi Donald Trumpi ja Põhja-Korea sõnasõda ei näi raugevat ning saab jätku ka laupäeval.

„Kui Trumpi andministratsioon ei taha, et Ameerika impeerium kohtaks tema ametiajal oma traagilist hukku, oleks neil parem rääkida ja käituda korralikult,“ öeldakse Põhja-Korea riikliku meedia levitatud avalduses, vahendab ABC News.

„Viimasel ajal pasundavad USA president ja muu kõnts „sõjalisest valikuvõimalusest“ Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu, väites, et nad „ei välista sõda“. Samal ajal toovad nad Korea poolsaarele tohutult strateegilist tuumavarustust, viivad läbi hoolimatuid tuumasõjamänge ja muudavad regionaalse olukorra äärmiselt pingeliseks,“ teatas Põhja-Korea. „USA on teinud Korea Rahvademokraatlikule Vabariigile igasugust halba, esitledes ennast maailma silmis „ainsa superjõuna“. Aga nüüd leiab ta end üha hullemas dilemmas, olles heidetud Korea Rahvademokraatliku Vabariigi poolt äärmise julgeolekualase rahutuse haardesse. See on tema oma loodud tragikomöödia.“

Avalduses öeldakse, et Põhja-Korea sõjavägi on võimeline võitlema igasuguses sõjas, mida USA tahab, ning on nüüd valmis andma tuld tema maismaale, oodates käsku lõplikuks rünnakuks.