Põhja-Korea keelas malaislastel riigist lahkumise

Põhja-Korea keelas teisipäeval malaislastel riigist lahkumise samal ajal, kui Põhja-Korea valitseja Kim Jong-uni poolvenna Kim Jong-nami tapmist Kuala Lumpuris uuriv Malaisia politsei tahab üle kuulata kuni kolme meest, kes varjavad end sealses Põhja-Korea saatkonnas.

Kim Jong-nam tapeti 13. veebruaril Kuala Lumpuri rahvusvahelises lennujaamas närvimürgi VX abil, mis on ÜRO massihävitusrelvade nimekirjas olev kemikaal, vahendab Reuters.

Malaisia politsei on kindlaks teinud kaheksa põhjakorealast, kes on mõrvaga seoses tagaotsitavad, kelle hulgas on kõrgetasemeline diplomaat ja riikliku lennuettevõtte Air Koryo töötaja, kes arvatakse end saatkonnas varjavat. Süüdistus on seni esitatud Vietnami ja Indoneesia kodanikest naistele.

Loe veel

Põhja-Korea välisministeerium kehtestas teisipäeval Malaisia kodanikele ajutise riigist lahkumise keelu, et tagada Põhja-Korea diplomaatide ja kodanike ohutus Malaisias.

„Kõigil Malaisia kodanikel Korea Rahvademokraatlikus Vabariigis keelatakse ajutiselt riigist lahkumine, kuni intsident, mis juhtus Malaisias, on korralikult lahendatud,“ teatas Põhja-Korea riiklik uudisteagentuur KCNA välisministeeriumi ametnikule viidates. „Sel perioodil võivad Malaisia diplomaadid ja kodanikud töötada ja elada samadel tingimustel ja asjaoludel kui varem.“

Malaisia mõistis Pyongyangi tegevuse hukka kui pantvangivõtmise ja vastas põhjakorealastel Malaisiast lahkumise keelamisega.

„See põlastusväärne tegu, sisuliselt meie kodanike pantvangis hoidmine, eirab täielikult kogu rahvusvahelist õigust ja diplomaatilisi norme,“ teatas Malaisia peaminister Najib Razak oma avalduses ning ütles, et on kokku kutsunud rahvusliku julgeolekunõukogu erakorralise istungi.

Samuti ütles Najib, et andis politseile korralduse takistada kõigi Põhja-Korea kodanike Malaisiast lahkumist, kuni ollakse kindel malaislaste ohutuses Põhja-Koreas.

Enne mõrva võis Põhja-Korea pidada Malaisiat üheks oma vähestest sõpradest peale Hiina. Nüüd on aga Malaisia tühistanud viisavabaduse ning esmaspäeval saatis ta välja Põhja-Korea suursaadiku, kes seadis kahtluse alla mõrvajuurdluse erapooletuse.

Malaisia välisministeeriumi teatel viibib Põhja-Koreas 11 malaislast. Malaisias arvatakse aga olevat sadu põhjakorealasi.

Malaisia politseiülem Khalid Abu Bakar ütles teisipäeval pressikonverentsil, et kolm mõrvaga seoses tagaotsitavat põhjakorealast arvatakse end varjavat saatkonnas Kuala Lumpuris. Politsei ei kavatse saatkonda rünnata ja oodatakse, millal kahtlusalused väljuvad. Politseiülema sõnul on aega küll.