Põhja-Korea jätkab satelliidifotode järgi tuumakeskuse arendamist

Põhja-Korea jätkab oma tuumakeskuse arendamist, mis tekitab küsimusi USA presidendi Donald Trumpi väite kohta, et Põhja-Korea valitseja Kim Jong-un nõustus desarmeerimisega, teatasid sõltumatud eksperdid NBC Newsile.

Põhja-Korea analüüsimisele pühendunud veebilehe 38north avaldatud värsked satelliidipildid näitavad, et „Põhja-Korea Yongbyoni tuumauuringute keskuse infrastruktuuri täiustamine jätkub kiires tempos”, teatasid kolm 38northi analüütikut.

Analüütikud hoiatasid, et jätkuvat tööd Yongbyoni keskuses ei tohiks näha nii, et see on kuidagi seotud Põhja-Korea lubadusega tuumarelvadest vabaneda. Põhja-Korea tuumapersonal jätkab oma tegevust oodatavasti nii nagu varem, kuni Pyongyangist ei tule konkreetseid käske.

Teised eksperdid väidavad siiski, et jätkuv töö tuumarelvade jaoks materjali tootva reaktori asupaigas näitab, et Põhja-Koreal ei ole kavatsust desarmeeruda.