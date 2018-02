Põhja-Korea hankis raketitehnoloogiat läbi saatkonna Saksamaal

Saksamaa siseluurejuht Hans-Georg Maassen ütles, et Põhja-Korea diplomaatiline esindus Saksamaal võis tegeleda tuuma- ja raketiprogrammi tarbeks kõrgetasemelise tehnoloogia hankimisega.

„Meil õnnestus kindlaks teha, et seal toimus hulgaliselt hanketegevusi, mis meie arvates lähtusid raketiarendusest ja mingil määral ka tuumaprogrammist,“ avaldas Maassen usutluses rahvusringhäälingule NDR.

Tema sõnul kasutas paariariik välisturge või variettevõtteid, et vajalikku tehnoloogiat hankida. „Avastamise korral teeme me sellisele tegevusele lõpu, kuid me ei saa olla kindlad, et suudame alati kõik sellised juhtumid tuvastada ja ära hoida,“ tõdes siseluurejuht usutluses, mis läheb täispikkuses eetrisse esmaspäeval.

Alles reedel avaldas ÜRO ekspertide raporti, mille kohaselt teenis Põhja-Korea mullu sanktsioonidest mööda minnes ligi 200 miljonit dollarit, jätkates pea kõikide toorainete eksporti, sh söe, terase ja raua väljavedu.

Alustega toimetati sütt Hiinasse, Malaisiasse, Lõuna-Koreasse, Venemaale ja Vietnami, minnes sanktsioonidest pettustega mööda. Ka oli Põhja-Koreal jätkuvalt võimalik importida riiki kütust rahvusvaheliste naftaettevõtete kaudu, kuigi sanktsioonide kohaselt ei tohiks see olla võimalik, täheldas raport.