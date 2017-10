Põhja-Korea häkkerid on väidetavalt varastanud USA ja Lõuna-Korea sõjaplaanid

Põhja-Korea häkkerid varastasid teadete kohaselt Lõuna-Koreast suure koguse sõjalisi dokumente, sealhulgas plaani mõrvata Põhja-Korea valitseja Kim Jong-un.

Lõuna-Korea parlamendi liige Rhee Cheol-hee ütles, et see informatsioon oli pärit Lõuna-Korea kaitseministeeriumist, vahendab BBC News.

Varastatud dokumentide hulgas on väidetavalt USA ja Lõuna-Korea koostatud tegevusplaanid ning need sisaldavad raporteid liitlaste kõrgetele komandöridele.

Lõuna-Korea kaitseministeerium on seni keeldunud neid väiteid kommenteerimast.

Väidetavalt pääseti ligi Lõuna-Korea erivägede jaoks koostatud plaanidele ja informatsioonile märkimisväärsete elektrijaamade ja sõjaliste rajatiste kohta Lõuna-Koreas.

Rhee sõnul varastati Lõuna-Korea riigikaitse integreeritud andmekeskusest umbes 235 gigabaiti dokumente ning 80 protsenti neist tuleb alles tuvastada.

Häkkimine leidis aset eelmise aasta septembris. Mais teatas Lõuna-Korea, et suur kogus andmeid on varastatud ja et Põhja-Korea võis rünnaku korraldada. Mingeid detaile selle kohta, mida varastati, aga ei avaldatud.

Lõuna-Korea riiklik uudisteagentuur Yonhap teatab, et Soul on langenud viimastel aastatel terve rea Põhja-Korea küberrünnakute alla, millest paljud on olnud suunatud valitsuse veebilehtede ja süsteemide vastu.

Arvatakse, et Põhja-Koreal on spetsiaalselt välja õpetatud häkkerid välismaal, sealhulgas Hiinas.