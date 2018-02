Põhja-Korea ei soovi olümpiamängudel USA asepresidendiga kohtuda

Põhja-Korea teatas, et ei ole huvitatud kohtumisest USA asepresidendi Mike Pence’iga, kes viibib seoses Pyeongchangi taliolümpiamängude avamisega Lõuna-Koreas.

Et Pyongyang saadab Pyeongchangi kõrgetasemelise delegatsiooni, kuhu kuulub ka riigi valitseja Kim Jong-uni noorem õde Kim Yo-jong, levisid kuuldused, et selline kohtumine võib olla korraldamisel. Põhja-Korea välisministeeriumi ametnik välistas selle aga eile riiklikule meediale antud kommentaarides, vahendab Associated Press.

„Meil ei ole mingit kavatsust Lõuna-Koreas viibimise ajal USA poolega kohtuda,” ütles Põhja-Korea ametnik. „Me ei kavatse kasutada sellist spordipidu nagu taliolümpiamängud poliitilisel tasemel. Selleks ei ole vajadust.”