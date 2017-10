Põhja-Korea diplomaat: tuumaprogramm läbirääkimisele ei kuulu

Põhja-Korea diplomaat Choe Son-hui ütles laupäeval, et ameeriklastel tuleks leppida tuumavõimekust omava Põhja-Korea olemasoluga, sest nende tuumaprogramm läbirääkimisele ei kuulu.

Son-hui ütles konverentsil Venemaal, et see on „ainus viis kindlustada kestev rahu Korea poolsaarel“. Ta rõhutas, et tuumavõimekuse olemasolu on riigi jaoks „elu ja surma küsimus“.

Sanktsioonide kehtestamist Pyongyangi vastu nimetas ta „agressiooniks ja sõja kuulutamiseks“.

CIA direktor Mike Pompeo hoiatas eelnevalt, et Põhja-Korea on tõenäoliselt suuteline ründama Ameerika Ühendriikide maismaad tuumarelvaga lähematel kuudel. Pyongyang väidab, et neil on see võimekus juba praegu.

Pompeo rõhutas, et Washington toetab endiselt diplomaatiat ja sanktsioone, kuid ei välista ka sõjalise jõu kasutamist.