Põhja-Korea asevälisminister ähvardas ennetava tuumalöögiga

Põhja-Korea asevälisminister Han Song-ryol ütles intervjuus BBC-le, et kui riigi vastu kavandatakse sõjalist rünnakut, vastab ta ennetava tuumalöögiga.

BBC küsis, kas mõni hiljutisel sõjaväeparaadil Pyongyangis näidatud relvadest oli uus mandritevaheline ballistiline rakett, nagu paljud analüütikud on spekuleerinud.

„Lugupeetud Kõrgeim Juht Kim Jong-un ütles sel aastal oma ajaloolises uusaastakõnes, et me oleme mandritevahelise ballistilise raketi väljalaskmise ettevalmistuste lõppjärgus,“ vastas Han. „Ma ei ole sõjaline ekspert, aga ma loodan, et paraadil näidatud rakettide hulgas oli mandritevaheline ballistiline rakett.“

Hani sõnul vajab Põhja-Korea selliseid relvi, et kaitsta oma valitsust ja süsteemi USA ohu ja provokatsiooni eest.

Otsese vastusena USA presidendi Donald Trumpi kinnitusele, et Põhja-Koreal ei lubata tuumarelvi arendada, ütles Han: „Meie oma graafiku järgi teeme me veel katsetusi nädala-, kuu- ja aastaplaani kohaselt.“

„Kui USA liigub edasi sõjaliste vahendite kasutamise hoolimatu valikuga, tähendab see alates sellest samast päevast täiemõõdulist sõda,“ kuulutas Han.

Pärast Trumpi raketilööki Süürias ei räägi Põhja-Korea mitte ainult rünnakule vastamisest, vaid isegi oma rünnaku planeerimisest.

„Kui USA tungib kallale meie suveräänsusele, provotseerib ta meie viivitamatu vastureaktsiooni ning kui ta kavandab meie vastu sõjalist rünnakut, reageerime me ennetava tuumalöögiga meie oma stiilis ja meetodil,“ teatas Han.

Han tegi selgeks, et Põhja-Korea on õppinud hiljutisest ajaloost, eriti USA juhitud režiimi muutmise katsetest Iraagis ja Liibüas.

„Kui ei ole jõudude tasakaalu on sõja puhkemine kohene ja vältimatu,“ ütles Han. „Kui ühel poolel on tuumarelvad ja teisel poolel ei ole ja nende läbisaamine on halb, puhkeb sõda vältimatult. See on õppetund, mida näitas reaalsus Lähis-Ida riikides, sealhulgas Liibüas ja Süürias, kus rahvas kannatab suure ebaõnne all.“

BBC küsis Hani käest, kas Põhja-Koreal poleks parem tuumarelvade ehitamise asemel parandada oma rahva elu, alustades ehk vangilaagrite kaotamisega.

„Me ei kannata, et teised kritiseerivad meie sotsialismi stiili ja me usume oma tehtud valikusse,“ vastas Han. „Meie riigi ja nende julgeoleku keskmes on massid ning inimõigused on garanteeritud. Mis puutub niinimetatud poliitilistesse vangilaagritesse, mida te just mainisite, siis see on midagi, mille meie vaenlased on fabritseerinud ja seda levitavad nende järgijad meie maa demoniseerimiseks.“