Põhja-Korea andis üle Korea sõjas langenud USA sõdurite säilmeid

Põhja-Korea andis üle Korea sõjas hukkunud USA sõdurite omadeks peetavad säilmed, mis viidi USA baasi Lõuna-Koreas. Üleandmine lepiti kokku USA presidendi Donald Trumpi ja Põhja-Korea juhi Kim Jong-uni juunikuisel tippkohtumisel Singapuris.

Üleandmine toimus aastatel 1950-1953 toimunud Korea sõja lõpetanud relvarahu allkirjastamise 65. aastapäeval, vahendab BBC News.

Tuhanded Korea sõjas osalenud USA sõjaväelased on endiselt teadmata kadunud ja umbes 5300 neist kadusid praeguse Põhja-Korea territooriumil.

Usutavasti anti sel korral üle 55 sõduri säilmed. Neid tuleb ka kohtumeditsiiniliselt uurida, et olla kindel, et tegemist on tõesti langenud ameeriklastega.

Valge Maja teatas, et Põhja-Korea tegevus ja positiivse muutuse tempo on julgustav.

USA sõjaväe lennuk viis säilmed Osani baasi, kus 1. augustil toimub kodumaale viimise tseremoonia.

Korea sõjas võitles koos Lõuna-Korea ja ÜRO koalitsiooniga 326 000 ameeriklast. Koalitsiooni sõduritest jäi kokku teadmata kadunuks 33 000.