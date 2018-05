Põhja-Korea: ameeriklaste retoorika võib meid tagasi alguspunkti viia

Trump ütles samuti, et ta tühistab plaanitud tippkohtumise Kim Jong-uniga või isegi jalutab sellelt välja, kui näeb, et edu ei ole sellelt loota. Ta jätkas siiski optimismi ja isegi innukuse väljendamist võimaliku kohtumise suhtes, kuid tõdes, et see on probleemne ettevõtmine, mis võib lõppeda läbikukkumisega.

„Ma arvan, et see on kohtumine, kuhu, kui see ei tõota tulla viljakas, ei kavatse me minna,” ütles Trump pressikonverentsil oma Floridas asuvas Mar-a-Lago kuurordis. „Kui kohtumine, kui mina seal olen, ei ole viljakas, lahkun ma sellelt lugupidavalt.”

Ajalooline tippkohtumine võib toimuda veel sel kuul. Trump ütles reedel ajakirjanikele, et kohtumise aeg ja koht on talle juba teada ning ta avalikustab selle õige pea.