Põhja-Korea ähvardas Austraaliat tuumarünnakuga

Põhja-Korea ähvardas nädalavahetusel Austraaliat võimaliku tuumarünnakuga, kui riik jätkab pimesi ja agaralt Ameerika Ühendriikide poliitilise joone järgimist.

Põhja-Korea välisministeeriumi pressiesindaja kurjustas Austraalia välisministri Julie Bishopiga, kes ähvardas stalinistlikku riiki uute sanktsioonidega. Ministeeriumi meelest ajab austraallanna Põhja-Korea kohta jama, sest Pyongyang soovib pelgalt tugevdada oma iseseisvat kaitsevõimet.

„Kui Austraalia kavatseb järgida Ameerika Ühendriikide samme, et Põhja-Korea lämmatada ja isoleerida, on see nende poolt enesetapjalik akt, kuna tähendab silmitsi seismist Põhja-Korea tuumarünnakuga,“ hoiatas ta.

„Austraalia välisministril tuleks eelnevalt korduvalt nende tagajärgede peale mõelda, enne kui ta oma halastamatu keelepeksuga hakkab ameeriklastele rõõmu tegema.“

Välisminister Bishop ütles sel nädalal uudistekanalile ABC, et Põhja-Korea tuumaprogramm kujutab Austraaliale tõsist ohtu. Ta kutsus rahvusvahelist kogukonda üles Pyongyangi peatama.

Bishopi sõnul saadaksid karmimad sanktsioonid Põhja-Koreale kõige selgema sõnumi, et selle tuumavõimekus ei ole naabruskonna riikide jaoks aktsepteeritav.