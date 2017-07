Põhja-Korea ähvardab režiimi ohustamise eest USA-d tuumarünnakuga

Põhja-Korea ähvardas USA-d tuumarünnakuga "otse riigi südamesse", kui ameeriklased peaksid proovima Kim Jong Uni võimult eemaldada, teatas Põhja-Korea riigitelevisioon (KCNA) teisipäeval.

Ähvardus oli vastuseks CIA juhi Mike Pompeo eelmise nädala kommentaarile, et Trumpi valitsus peaks leidma viisi, kuidas Kimi eraldada kasvavast tuumarelvade varust, vahendas CNN.

"Loodan, et leiame viisi, kuidas eraldada see režiim sellest süsteemist," ütles Pompeo. "Ma olen kindel, et Põhja-Korea inimesed on toredad ja neil oleks hea meel, kui Kimi võimul poleks."

Põhja-Korea välisminister teates riigitelevisioonis, et kui mõni riik otseselt või kaudselt ohustab senist režiimi, tuleb Põhja-Koreal mobiliseerida kõik rünnakuvahendid, ka tuumarelvad.

"Kui USA peaks üles näitama isegi vähimat soovi meie ülemvõimu eemaldada, vastame armutu rünnakuga otse USA südamesse meie võimsa tuumarelvaga," lisas ministri kõneisik.

Pyongyang tegi kogu maailma ärevaks 4. juulil, kui katsetas oma esimest mandritevahelist raketti, mis asjatundjate hinnangul võib küündida Alaskani.