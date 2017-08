Põhja-Korea ähvardab Guami saart raketirünnakuga

Põhja-Korea väidab, et kaalub raketirünnakut USA-le kuuluvale Guami saarele Vaikses ookeanis. Ähvardus tuli mõned tunnid pärast seda, kui USA president Donald Trump Põhja-Koread varemnägematu sõjalise jõuga hoiatas.

Põhja-Korea ametlik uudistekanal KCNA teatas, et mõeldakse rünnata Guami saart, kus paiknevad USA strateegilised pommitajad, vahendas BBC.

Seoses ohuga, et Põhja-Korea käsutuses on võimsad tuumalõhkekehad, teatas eile Trump, et vastane peab olema valmis kõige hullemateks sõjalisteks tagajärgedeks. "Põhja-Korea parem lõpetagu USA ähvardamine," vahendas CNN Trumpi sõnu. "Nad kohtuvad sõjalise relvajõuga, mida maailm pole varem näinud!"

Hiljuti kehtestas ÜRO Põhja-Koreale sanktsioonid, mille keskmes on kivisöe, raua, plii ja mereandide ekspordi keeld ning nende kaupade impordikeeld kõigile riikidele. Keelu rahaline väärtus on hinnanguliselt miljard dollarit.