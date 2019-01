Põhja-Ameerikas on oodata aastakümnete karmimat pakast ja külmarekordeid

Kentucky kuberner Matt Bevin kurtis aga, et inimesed on pehmekesed. Bevin ütles intervjuus Louisville’i raadiojaamale WHAS, et ei ole rahul, et paljudes kohtades on täna koolitunnid ära jäetud.

„Nüüd jätame me kooli ära külma pärast,” ütles Bevin saatejuht Terry Meinersile. „Tähendab, sellega koos ei ole jääd ega lund. Mis Ameerikaga toimub? Me muutume pehmeks, Terry. Me muutume pehmeks.”

Bevini sõnul saadetakse Ameerikas mitmel rindel noortele sõnum, et kui elu on raske, võib kuhugi sooja kohta looteasendisse kerra tõmmata ja oodata, kuni ei ole enam raske.