Põgenikud hoiavad Soome politseinikke vastuvõtukeskuses vangis

Jyväskylä vastuvõtukeskusesse põgenikke riigist väja saatma tulnud politseinikud pidid tekkinud vastasseisu tõttu põgenema eluruumidesse, kus neid põgenikud praegu kinni hoiavad.

Hetkel on teada, et meeleavaldajaid on mõnikümmend ja nad takistavad politseinikel eluruumidest väljumast. Kohale on kutsutud täiendavaid politsejõude, kuid nad ei pääse oma kolleegidele ligi, kirjutab Aamulehti.

Praegu on vastuvõtukeskuses seitse politseipatrulli. Olukord eskaleerus keskpäeval, kui Soome korrakaitsjad tulid endaga kaasa võtma põgenikke, keda ootab riigist välja saamtine.