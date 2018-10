Plahvatuses FSB hoones Arhangelskis hukkus üks ja sai viga kolm inimest

„Plahvatas kindlaks tegemata lõhkeseadeldis. Kolm inimest on haiglas. On hukkunu, kelle isikut tuvastatakse. Kuritegu toimus hoones sees,” ütles Orlov Interfaxi vahendusel.

Orlov rõhutas, et praegu on vara hinnanguid anda, maksimaalselt välditakse kuulujutte ja provokatsioone. Tarvitusele on võetud meetmed julgeoleku tagamiseks inimeste kogunemiskohtades.

Varem teatati, et plahvatuses vigastada saanud inimene suri kohale saabunud meedikute käte vahel.