Plaanist kandideerida Venemaa presidendiks teatas ajakirjanik Jekaterina Gordon

Oma plaanist osaleda Venemaa 2018. aasta presidendivalimistel teatas raadio ja televisiooni saatejuht Jekaterina Gordon. Vastavasisulise videopöördumise tegi ta Twitteris.

„Ma otsustasin kasutada oma õigust ja esitada oma kandidatuuri Vene Föderatsiooni presidendi ametikohale,” teatas Gordon, märkides, et on tõenäoliselt ainus kandidaat, kes ei ole presidendiadministratsiooniga kooskõlastatud, vahendab RBK.

Gordoni sõnul saab tema programmi aluseks naiste ja laste õiguste kaitse. „Ma olen kahe lapse ema, ma olen ajakirjanik kümneaastase staažiga, ma olen asutanud oma juriidilise kompanii ja tegelen juba viiendat aastat naiste ja laste õiguste kaitsega meie maal,” teatas Gordon ja lisas, et teab praktikas, kuidas töötab kohtusüsteem ja kuidas naised veavad lapsi järel, aga mehed põgenevad vastutuse eest. „Minu seisukohtades ei ole midagi meestevaenulikku, see on lihtsalt statistika – pärast lahkuminekuid jäävad lapsed sagedamini naiste juurde ja nende naiste õigused ei ole kaitstud,” ütles Gordon, kes nimetas Venemaad üksikemade maaks, kelle peale kõik sülitavad.

„Kunagi osalesin ma opositsiooni aktsioonides, püüdsin leida ühist keelt Kremli-meelsete esindajatega. Ma mõistsin, et kõiki toidetakse ühest künast ning tegelikkuses kas rahuldavad oma ambitsioone või püüavad meie raha pealt teenida,” märkis Gordon, kes tunnistas, et ei ole kunagi valimas käinud. „Ja nüüd, kogemuse toel, oma veendumuste toel tahan ma kasutada seda õigust ja saada hääleks naiste jaoks, kelle õigused on jalge alla tallatud.”

Kommenteerides telesaatejuhi Ksenia Sobtšaki plaane presidendiks kandideerida ütles Gordon, et tema ei esinda glamuuri ega ole sündinud hõbelusikas suus. „Ma olen lihtsast perest, alates 13. eluaastast töötan,” ütles Gordon.