Pittsburghis avaldati meelt Trumpi vastu ja mälestati sünagoogitulistamises hukkunuid

Igasuguses vanuses ja erinevate usutunnistustega inimesed, kelle hulgas oli palju noori perekondi, lapsi ja eakaid inimesi, hoidsid käes plakateid, millelt võis muu hulgas lugeda „President Vihkamine, lahku meie osariigist!” ja „Trumpi valed tapavad”, vahendab AFP.

Trump lendas Pittsburghi koos abikaasa Melaniaga, et avaldada austust sünagoogis hukkunutele, kuid paljud suures osas demokraatide poole kalduvas linnas leiavad, et just Trumpi retoorika ja mürgised säutsud on õhutanud valgeid rassiste ja antisemitismi kogu USA-s.

Meeleavalduse alguses luges üks korraldajatest ette avaliku kirja Pittsburghi juutide liidritelt Trumpile, milles öeldakse, et tema kannab tulistamise eest vastutust, ja palutakse tal mitte tulla.

„President Trump, te ei ole Pittsburghis teretulnud, kuni te mõistate täielikult hukka valge natsionalismi,” öeldakse kirjas.

Seejärel alustasid meeleavaldajad laulu ning rongkäiku jälgisid tänavate ääres kohalikud elanikud ja poodide töötajad, kes avaldasid solidaarsust.

Lõpuks loeti lühike palve heebrea keeles ja mälestati vaikselt hukkunuid.