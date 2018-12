Pingelõdvenduse algus? Ühendemiraadid avavad pärast seitsmeaastast pausi Süürias saatkonna

Suursaadikut esialgu siiski ametisse ei nimetata.

Saatkond suleti omal ajal protestiks Süüria meeleavaldajate tapmise vastu. Samal aastal heideti Süüria välja ka Araabia Liigast. Järgnenud kodusõja jooksul on Ühendemiraadid kritiseerinud Süüria valitsust ja toetanud USA liitlastest Süüria Demokraatlikke Jõude võitluses ISIS-e vastu.

Sunniidi mässuliste toetamist on valitsus eitanud, kuid näiteks 2013. aastal hukkus Süürias valitsusvägede vastu võideldes Ühendemiraatide erukolonel. Samuti on neid kahtlustatud mässuliste relvastamises, kuigi vähemal määral kui Saudi Araabia ja Katar. Seda kõike arvestades mõjub otsus saatkond uuesti avada selge signaalina, et üks mõjukaid laheriike on viimaks Süüria liidri Bashar al-Assadi valitsuse jätkamisega leppinud.