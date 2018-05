Pind Hispaania peaministri Rajoy jalge all muutub üha ebakindlamaks, ees võivad oodata erakorralised valimised

Hispaanias suurendas erakond Ciudadanos täna survet peaminister Mariano Rajoyle, kutsudes ühe intensiivsemalt üles korraldama erakorralisi parlamendivalimisi.

Hispaania lõhenenud parlament ilmselt nõustub sotsialistide umbusaldushääletusega Rajoy vastu, kuid võib olla keeruline saada kokku vähemalt 176 häält, mida on vaja Rajoy kukutamiseks, vahendab Reuters.

Opositsioonierakonnad kasutavad ära Rajoy nõrkust ajal, kui kümned tema Rahvaparteiga (PP) seotud inimesed on süüdi mõistetud kuritegudes, sealhulgas mõjuvõimuga kauplemises ja arvepidamise võltsimises.

PP on asunud Rajoy selja taha. Reedel ütles Rajoy, et kavatseb vastu pidada kogu oma nelja-aastase ametiaja ning et korruptsioonisüüdistused ei puuduta ühtki tema valitsuse liiget.

Ciudadanos, mis on küsitluste järgi PP-st eespool ja võidaks kõige tõenäolisemalt erakorralised valimised, on teatanud, et oleks valmis tegema koostööd sotsialistidega, et toetada neutraalset kandidaati Rajoy kukutamiseks.Viimase vähemusvalitsust on kahjustanud ka Kataloonia iseseisvusreferendumi tekitatud kriis.

Ciudadanose juht Albert Rivera ütles intervjuus ajalehele El Mundo, et Rajoy valitsus on nõrk ja sellel on küljes korruptsiooniplekid.