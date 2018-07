Pimedus võib Tai poiste elu tugevalt mõjutada

Pimeduse mõju inimesele on teadlased enne uurinud. 1962. aastal lukustas prantslane Michel Siffre end maa-alusesse liustikku ning hoidis ennast seal kaks kuud. Olles täielikus isolatsioonis valgusest, kelladest, kalendritest ja teistest inimestest, lasi Siffre oma kehal valitseda, millal ta magab, sööb ja ärkab. Prantslane pidas oma tegevustest päevikut ja oli kontaktis teda jälgiva meeskonnaga, kellele ta oma tegevusi edastas. Kui kaks kuud täis sai ning Siffrele anti teada, et katse on läbi, ei uskunud prantslane seda ja uskus, et tal oli ainult üks kuu täis. Pimedus oli tema ajataju täielikult moonutanud.

Siffre märkmetes oli huvitav seik – ta hakkas oma kella järgi elama. Maa peal jälgivad inimesed 24-tunnist kellatsüklit, mida dikteerib tõusev ja loojuv päike, aga Siffre tsükkel kestis pool tundi kauem.

Sarnast nähtust saab vaadelda pimedatel inimestel. Pimedate sisemised kellad varieeruvad, kuna mõne inimese tsükkel kestab natuke alla 24 tunni ja mõne tsükkel on peaaegu 25 tundi. Pimedad ei ela välismaailma järgi enam, vaid hakkavad oma sisemise tsükli järgi elama.

See tähendab, et inimene, kelle tsükkel kestab 24 ja pool tundi, võib ärgata esmaspäeval kell 8, aga teisipäeval juba pool 9 ja kolmapäeval kell 9. Kahe nädala pärast arvaks inimene, et kell on 8 õhtul, kuigi tegelikkuses on kell 8 hommikul. Selle seisundi nimetus on inglise keeles „non-24-hour sleep wake disorder“, mis on eesti keelde kaudselt tõlgituna mitte-ööpäevase-tsükli unehäire. Seda seisundit iseloomustavad hea une perioodid, kus inimese sisemine kell on enam-vähem välismaailmaga paigas; ja perioodid, kus inimene saab halvasti magada ning päeviti on tugevad unehood. Seda on võrreldud pideva ajavahega elamisega.

Selliseid tsükleid tekitab väike ajukude nimega ristmikuüline tuum (SCN), mis asub inimese kulmude vahel. SCN võtab vastu valgust ja kui päikesevalgus jõuab inimese silmadeni, sünkroniseerib SCN end välise maailmaga, mille abil inimese tsükkel püsib õigena.

Kui päikesevalgus ei jõua silmadeni, ei saa SCN sünkroniseerida ja inimese tsükkel ei ole enam kooskõlas välismaailmaga. Sellist asja võivad hetkel tunda ka Tais lõksus olevad poisid.

Kuna iga inimese sisemised kellad on erinevad, siis Tai poiste unegraafikud lähevad sünkroonist välja. Sellega võivad tekkida poiste vahel pingeid, sest mõni tahab magada samal ajal, kui teised ärkvel on. Kinnises ruumis ei ole poistel kuhugi mujale minna ja see võib juba lähitulevikus poistele probleeme tekitada.

Üks võimalik lahendus pimeduse probleemile on kunstliku valguse paigaldamine. Kui Tšiili kaevurid olid 2010. aastal 69 päeva maa all lõksus, saadeti kaevuritele erilised valgustid, mille eesmärk oli naturaalset valgust imiteerida. Sarnaseid valgusallikaid üritatakse poistele tuua Tais. Kui kunstlik valgus on piisavalt tõeline, võib see SCN-i ära petta ning sellega poiste kehad ka päevavalgusega sünkroonis hoida.