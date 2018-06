PILTUUDIS | Vene riigitelevisioon "parandas" Vene välisministriga kohtunud Kim Jong-uni nägu sõbralikumaks

Eile õhtul rääkis saatejuht Dmitri Kisseljov telekanalis Rossija 1 Sergei Lavrovi ja Kim Jong-uni kohtumise geopoliitilisest tähtsusest. Tähelepanelikud vaatajad aga märkasid, et taustal kasutati kohtumise ametlikku fotot, kus fototöötlejad olid Põhja-Korea liidri tavapäraselt sünget näoilmet mõnevõrra rõõmsamaks kohendanud. Lugeja võib ise võrrelda, kuidas see neil välja tuli.

Russian TV appears to have photoshopped a smile on to the North Korean leader's face. Rossiya-1 praised a meeting between Kim Jong Un & Sergei Lavrov, showing an image with both men smiling. In the original photo released by the Foreign Ministry, Kim has a gloomy expression: pic.twitter.com/dOj235nlLa