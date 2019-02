PILTUUDIS | Kersti Kaljulaid kohtus Münchenis USA presidendi tütre Ivanka Trumpiga

Kohtumine toimus Saksamaal Müncheni julgeolekukonverentsi raames.

Postituses märkis Ivanka Trump, et Kaljulaidi juhtimisel on Eesti teinud tehnoloogiaharidusest riikliku prioriteedi ja et Eesti on tuntud oma e-valitsuse poolest.

Great kick-off to #MSC2019 w/@IvankaTrump about #Estonia`s e-governance, #empowerment of women, #WGDP, #EWEC and Estonia`s #digigirls. #Technology is a great equalizer and we need to give women around the world choice to benefit. https://t.co/0oPNK3c5Cc