Pilootide ametiühingud: Indoneesia lennukatastroofi stsenaariumi ei olnud Boeing 737 MAX-i manuaalis

Indoneesia ametnikud teatasid eile õhtul, et olukorda, millega hukule määratud lennu JT610 piloodid silmitsi seisid, ei kirjeldata lennuki manuaalis, ning uue lennuki piloodid vajavad täiendavat väljaõpet, vahendab Reuters.

Ka USA piloodid ei olnud teadlikud potentsiaalsest ohust stsenaariumi korral, kui lennuk võib muutuda korrektse tegevuse puudumise korral kontrollimatuks, teatasid kaks USA pilootide ametiühingut Reutersile.

Lion Airi reisilennuk kukkus kuu aega tagasi pärast Jakartast õhkutõusmist Jaava merre. Hukkusid kõik 189 pardal olnud inimest.

Seni on avalikkuse tähelepanu keskendunud peamiselt võimalikele hooldusprobleemidele, sealhulgas vigasele „ründenurga” andurile, mis on elutähtis andmete saamiseks lennuki hoidmiseks õige nurga all, et vältida varisemist.

Nüüd keskenduvad uurijad nähtavasti USA heaks kiidetud protseduuridele, mis aitavad pilootidel sellise probleemi korral ülereageerimist vältida.