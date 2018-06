Piiririkkujast lehm Penka pääseb tänu palvekirjale hukkamisest! Euroopa Komisjon: selles loos on moraal ka Brexiti jaoks

Juuni alguses kirjutas Delfi kurva loo Bulgaaria lehmast nimega Penka, keda ähvardas pärast Serbiasse tehtud jalutuskäiku hukkamine, kuna euroreeglite järgi tohivad lehmad reisida vaid tervist tõendavate paberitega.

Lehma kaitseks andsid allkirja tuhanded EL-i kodanikud, nende seas ka muusik Paul McCartney. Selgub, et süüdi oli siiski pigem Bulgaaria ametnike agarus kui euroliidu veisevaenulikud reeglid. Täna teataski Bulgaaria tervishoiuamet, et sõraline on vajalikud kontrollid läbinud ja tunnistatud euronõuetele vastavaks, seega jääb hukkamine ära. Peagi on oodata tema naasmist kodukülla. Enne seda jõudis pöördumisele alla kirjutada ligi 31 000 inimest.

Euroopa Komisjoni kõneisik Margaritas Schinas märkis allkirjade kogumise algatanud Briti lehele Telegraph, et lool on moraal ka Suurbritannia jaoks. „EL-ist lahkuda ja seejärel tagasi tulla on okei,” sõnas Schinas.