Piirideta Arstid: Myanmari etnilises puhastuses tapeti kuu ajaga vähemalt 6700 rohingjat

Ühendus Piirideta Arstid avaldas sel nädalal Myanmarist põgenenud pagulaste tunnistustel põhineva raporti, mille järgi suri Arakani osariigis 24. augustist 24. septembrini vähemalt 9400 rohingja vähemusse kuulunud inimest.

Hukkunuist enamik ehk vähemalt 6700 tapeti etnilist puhastust läbiviivate valitsusvägede ja muude relvarühmituste poolt, märgitakse raportis. „Esimese 31 päeva joosul pärast vägivalla algust hukkus 9425 kuni 13 759 rohingjat,” kirjutavad autorid. „Nende seas oli vähemalt 1000 alla viieaastast last.”

Ühenduse meditsiinidirektor Sidney Wong märkis, et tõenäoliselt on hukkunute arv tegelikult märksa suurem. „Tõenäoliselt on hukkunute hulka alahinnatud, kuna me pole kõigi Bangladeshis asuvaid põgenikelaagreid küsitlenud ja kuna uuringus ei kajastata neid peresid, kes Myanmarist põgeneda ei jõudnud. Kuulsime lugusid tervetest perekondadest, kes hukkusid põlemasüüdatud majadesse suletuna.”