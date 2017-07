Piirid lahti: 3000 grusiini pole pärast viisavabadust Euroopaga kodumaale naasnud

Märtsi lõpus sai Gruusia viisavabaduse Schengeni viisaruumiga, ligi 3000 grusiini pole õigeaegselt koju tagasi jõudnud.

Gruusia siseminsiter Shalva Khutsiashvili lausus esmaspäeval, et kuigi ligi 3000 grusiini pole pärast märtsis avatud piire koju tagasi pöördunud, ei pruugi see tähendada viisarežiimi eiramist. „Gruusial on viisavabadus Euroopas veel Ukraina, Türgi ja Valgevenega, kus on meie kodanikud juba tuvastatud,“ rääkis Khutsiashvili ajakirjanikele, vahendab Interfax.

Ta lisas, et Euroopa lennujaamadest saadeti koju tagasi 160 kodanikku, kelle dokumendid polnud korras.

Gruusia kodanikud võivad Schengeni piirides viisata viibida 90 päeva.