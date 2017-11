Pihkva oblasti kahtlase mainega endine kuberner tõusis föderatsiooninõukogu asespiikriks

Pihkva oblasti endine spiiker ja võimuerakonna Ühtne Venemaa peanõukogu sekretäri kohusetäitja Andrei Turtšak valiti Venemaa föderatsiooninõukogu asespiikriks.

Turtšakist sai Venemaa parlamendi ülemkoja kuues asespiiker. Uue ametikoha loomise poolt hääletasid föderatsiooninõukogu liikmed plenaaristungil. Turtšaki kandidatuuri esitas föderatsiooninõukogu spiiker Valentina Matvijenko, vahendab RBK.

Salajasel hääletusel toetas Turtšakki 157 föderatsiooninõukogu liiget, üks hääletas vastu.

Enne hääletamist kritiseeris Turtšaki kandidatuuri Tõva vabariigi esindaja föderatsiooninõukogus Ljudmila Narussova, kes väljendas kahtlust, kas Turtšak suudab ühildada Ühtse Venemaa peanõukogu sekretäri ja föderatsiooninõukogu asespiikri ametid. Veel teatas Narussova, et ei ole rahul sellega, et föderatsiooninõukogu presiidiumis on esindatud ainult ühe erakonna esindajad, ning palus Turtšakil rääkida, miks ei kuulatud teda üle ajakirjanik Oleg Kašini läbipeksmise asjus.

Vastates küsimusele presiidiumi üheparteilisuse kohta rõhutas Matvijenko, et see on mitteparteiline struktuur ja et föderatsiooninõukogus, erinevalt riigiduumast, ei ole fraktsioone. „Tihti me isegi ei tea, kes millisest parteist on,” lisas Matvijenko.

Turtšak teatas vastuseks Narussovale, et töökogemus Pihkva oblastis aitab tal töö kahes tähtsas ametis ühildada. „Mis puudutab teie teist küsimust, siis on teil ebatõene informatsioon. Ma esitasin juurdlusele kogu informatsiooni ja olen selle kohta korduvalt kommentaare andnud,” lausus Turtšak.

Turtšak nimetati Ühtse Venemaa peanõukogu sekretäriks 12. oktoobril. Pihkva oblasti kuberneri ametikohalt lahkus ta omal soovil. 2. novembril sai Turtšakist Pihkva oblasti esindaja föderatsiooninõukogus.

2010. aastal tekkis Kašini ja Turtšaki vahel konflikt LiveJournalis. Kuberner nõudis Kašinilt, kes nimetas teda „mingiks sitaseks Turtšakiks”, vabandust, mida ta aga Kašinilt ei saanud. Mõne aja pärast peksid tundmatud isikud Kašini rängalt läbi. Kašin nimetas Turtšakki rünnaku tellijaks, mida viimane muidugi eitas.

Pärast Turtšaki nimetamist Ühtse Venemaa peanõukogu sekretäriks küsisid ajakirjanikud Venemaa presidendi pressiesindajalt Dmitri Peskovilt, kas see ei riku partei reputatsiooni. Peskov keeldus sellele küsimusele vastamast, nimetades seda kohatuks.