PetroChina tekitas maailma suurima aktsiakrahhi ja hullem on ilmselt alles ees

PetroChina töötaja kontrollib Hiinas Sichuani provintsis Guang ani lähistel naftajuhtme seisukorda. (Foto: REUTERS)

Petrochina aktsia hinnalangust võib pidada maailma ajaloo suurimaks. Analüütikud ei ole aga kindlad, et see veel läbi on, kirjutab Bloombergi põhjal Äripäev.