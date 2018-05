Peterburis varastatakse Soome ja Eesti autode registreerimismärke, asemele jäetakse telefoninumber

Peterburis varastatakse Soome ja Eesti autode registreerimismärke. Varas jätab asemele oma mobiiltelefoni numbri, teatab kohalikule meediale viidates Ilta-Sanomat.

Soome autojuht langes sellise varguse ohvriks 30. aprillil, teatas portaal Voditel Peterburga.

Autojuht rääkis, et avastas hommikul, et tema Soome registreerimismärgid on öö jooksul Peterburi elumaja ette pargitud auto küljest kadunud. Varas oli aga maha jätnud auto külge kinnitatud sedeli, millele oli kirjutatud mobiiltelefoni number.

Samal päeval toimus Peterburis ka teine samasugune registreerimismärgi vargus, mille ohvriks langes Eesti autojuht. Tema Eesti registreerimismärgid olid auto küljest kadunud ja asemele oli jäetud samuti telefoninumber.

Portaali Spvoditel teatel ei olnud kummalgi juhul pabersedelile kirjutatud midagi puud peale telefoninumbri. Ei mingeid nõudmisi ega juhtnööre, aga oletatavasti pidi telefoninumber vihjama, et sellel helistades võiks registreerimismärgid mingil tingimusel tagasi saada.

Soome Peterburi peakonsulaadi teatel on selliseid registreerimismärgi vargusi toimunud ennegi.

„Neid tuleb aeg-ajalt ette ja viimasel ajal on need juhtumid veidi tavalisemaks muutunud. Juhtumeid ei ole olnud siiski rohkem kui mõni kuus,” ütles Soome Peterburi peakonsulaadi pressiametnik Anna Laine.