Peterburi miljardistaadion: nii juhtub, kui ehitada objekt valmis ja siis alustada elektritöid

Jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniiri alguseni Venemaal on täna jäänud 210 päeva. Igasugu kriitikat on korraldajamaa aadressil olnud palju ja sel ei näi lõppu tulevat.

Korraldajate üks uhkuseallikas pidi olema Peterburi ligi 70 000 pealtvaatajat mahutav ülimoodne jalgpallistaadion Zenit Arena, millest on saanud aga naljanumber isegi venelastele endile.

Ehitustööd algasid 2007. aastal ja algse kava järgi pidi staadion valmis olema 2008. aasta lõpus või hiljemalt 2009. aastal, kuid tegelikkuses on endiselt staadionil palju pooleli või parandamist vajavat.

Uudisteagentuuri Associated Press ajakirjanik James Ellingworth avaldas teisipäeval fotod staadioni meediaruumidest. Näha on, et projekteerimine, selle elluviimine või ilmselt mõlemad on täiesti aia taha läinud.

„Peterburi staadioni meediaalad – mis juhtub, kui sa lõpetad staadioni ja SIIS palkad elektrikud,” kirjutas Ellingworth Twitteris.

Staadioni ehitamiseks eraldatud raha on aastate jooksul suurel hulgal haihtunud ja ehitusel töötanud töölisi on surnud. Juttu on olnud ka Põhja-Korea orjatööjõust. Staadioni lõplik maksumus ületab miljard eurot.