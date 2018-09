„Meil on hea uudis! Tehnologitšeski instituti jaamas sündis kell 13.45 poiss. Abi kiirel sünnitusel osutasid jaama töötajad,” öeldakse teates Interfaxi vahendusel.

„Nüüd on poiss ja ema haiglas, nendega on kõik hästi!” märgib pressiteenistus. „See on esimene metroolaps, kes tuli ilmale Peterburi allmaaraudteel enam kui poolesajandilise ajaloo jooksul!”