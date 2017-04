Peterburi majas, kus varasema teate järgi leiti pomm, vahistati metrooterroristi arvatavad kaasosalised

Vene politseinikud pommikoertega. Foto on illustreeriv.

Peterburis vahistati metrooplahvatuse korraldanud Akbaržon Džalilovi arvatavad kaasosalised, teatas õiguskaitseorganite allikas Interfaxile.

„Peterburi Tovarištšeski prospektil vahistati neljapäeva varahommikul kolm inimest. Praegu kontrollitakse nende sidemeid Džaliloviga,“ ütles allikas Interfaxile.

Informatsiooni mitme inimese vahistamise kohta kinnitasid Interfaxile Tovarištševski prospekti maja number 22 elanikud. Nende sõnul viisid jõustruktuuride esindajad öösel läbi erioperatsiooni, mille tulemusel toodi ühest korterist käeraudades välja kolm Kesk-Aasia päritolu inimest.

Veel ütles allikas, et terroriakti arvatavate kaasosaliste elukohast leiti lõhkeseadeldise osi, mis on analoogsed pommile, mis 3. aprillil plahvatas.

Venemaa uurimiskomitee ametlik esindaja Svetlana Petrenko teatas, et uurijad on kindlaks teinud mitu Džalilovi kaasosalist.

„Kindlaks on tehtud mitu Kesk-Aasia vabariikide kodanikku, kes kontakteerusid Džaliloviga. Läbiotsimise käigus korteris, kus need isikud elasid, leiti esemeid, mis omavad juurdluse jaoks tähendust, kõik need viidi kaasa ja saadeti uurimisele,“ ütles Petrenko.

Varem teatati, et neljapäeva hommikul evakueeriti elanikud Tovarištšeski prospekti majast number 22 lõhkeseadeldise leidmise tõttu.