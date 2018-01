Peskov: USA Kremli nimekiri on ilmselgelt ebasõbralik ja pigem vaenulik akt

Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov rääkis seoses niinimetatud Kremli raporti avaldamisega USA võimude ettearvamatusest.

„Meil on tegemist ettearvamatute partneritega ja loomulikult on sellise ettearvamatuse foonil vaja säilitada keskendumist, vähemalt tuleb tegutseda vastavalt nendele arusaamadele, mida me tahame,“ ütles Peskov Interfaxi vahendusel.

Oma sõnade kinnituseks soovitas Peskov analüüsida eile Washingtonist kõlanud avaldusi Venemaa-vastaste sanktsioonide edasise karmistamise kohta.

„Dokumendi tekstis endas on kirjas, et need ei ole mingil juhul piirangud ega sanktsioonid, edasi aga kõlavad ametlikud avaldused selle kohta, et see on sanktsioonide algus, pärast seda teineteist välistavad sõnad ja nii edasi ja nii edasi,“ selgitas Peskov.

„Siin on ühemõtteliselt ainult see, millele juhtis eile tähelepanu president – see on ilmselgelt ebasõbralik ja pigem vaenulik akt meie maa suhtes. See on selle kvintessents, kuidas seda dokumenti siin vastu võetakse,“ ütles Peskov.