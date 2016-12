Peskov: Putin on toitumiseelistuste osas väga tagasihoidlik

Venemaa presidendil Vladimir Putinil täisväärtuslikku üheksapäevast uusaastapuhkust ei tule, teatas ajakirjanikele Kremli pressisekretär Dmitri Peskov.

„Mis puudutab seda, kuidas president veedab need vabad päevad, siis te teate, et tal praktiliselt ei ole täisväärtuslikke vabu päevi. Nii või teisiti toimuvad telefonikõned, operatiivsetes küsimustes suhtleb ta mitu korda päevas ministrite kabineti liikmetega, saab ettekandeid jõuametkondade ja eriteenistuste liinis – need on igapäevased ettekanded. President saab samuti analüütilisi ettekandeid,“ rääkis Peskov Interfaxi vahendusel.

Peskovi sõnul võib siiski eeldada, et mõningast vaba aega kasutab Putin talle armsa spordiga tegelemiseks. Peskov tuletas meelde, et president mängib jäähokit, ujub ning teeb seda, kui võimalust on, igapäevaselt.

Peskov ei osanud öelda, mis on Putini uusaastalaual. Ta märkis ainult, et „Vladimir Putin on toitumiseelistuste osas väga tagasihoidlik, eelistab absoluutselt tagasihoidlikku ja tervislikku toitu“.

Ülejäänu on Peskovi sõnul presidendi isiklik elu, millesse vaevalt tasub sekkuda.