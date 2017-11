Peskov: „Luganski rahvavabariigi” juhi Moskvasse saabumine ei ole Kremli asi

Niinimetatud Luganski rahvabariigi juhi Igor Plotnitski Moskvasse saabumise küsimus ei puutu Kremli kompetentsi, teatas ajakirjanikele Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov.

Peskov märkis, et Kreml ei pea endiselt vajalikuks olukorda Plotnitski ja Luganski vabariigiga kommenteerida. Samas rõhutas Peskov, et Venemaa seisukoht Minski kokkulepete asjus on muutumatu, vahendab RIA Novosti.

„Alternatiive Minski kokkulepetele ei ole ja Venemaa säilitab oma ustavust neile allkirjadele, mille andis neile kokkulepetele president Putin,” ütles Peskov, vastates küsimusele, kas Kremlis teatakse Plotnitski „visiidist” ja kuidas see võib mõjutada Minski kokkulepete elluviimist.