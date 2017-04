Peskov: Kremli ja telesaatejuht Kisseljovi seisukohti ei maksa samastada

Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov teatas, et hinnanguid, mida väljendab telesaatejuht Dmitri Kisseljov oma saates "Vesti nedeli“, ei maksa samastada Kremli ametlike seisukohtadega.

„Te teate, et see on selline nimekas analüütik oma seisukohaga, oma poliitilise ja rahvusvahelise maailmavaatega, mistõttu ei maksa seda samastada ametliku seisukohaga. See on autoritelevisioon,“ ütles Peskov vastuseks palvele kommenteerida Kisseljovi avaldust selle kohta, et USA president Donald Trump muutub ettearvamatumaks kui Põhja-Korea valitseja Kim Jong-un, vahendab Lenta.ru.

Samal ajal rõhutas Peskov, et Kremli seisukohad ja riiklikus televisioonis kõlavad hinnangud on tõeliselt lähedased, kuid ei lange alati kokku.