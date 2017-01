Peskov: Kreml ei tegele kompromat’i kogumisega, see on täielik jama

Kremli ametlik pressiesindaja Dmitri Peskov nimetas teateid selle kohta, et Vene võimud kogusid USA presidendiks valitud Donald Trumpi kohta kompromiteerivat materjali, täielikuks jamaks.

„See on absoluutne kõlakas, absoluutne fabrikatsioon ja see on täielik jama. Kreml ei tegele kompromat’i kogumisega,“ teatas Peskov Lenta.ru vahendusel.

Sellised teated liigitas Peskov žanri pulp fiction ja kutsus üles suhtuma sellesse huumoriga.