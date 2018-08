Pentagon lükkas Trumpi soovitud sõjaväeparaadi Washingtonis edasi

„Kaitseministeerium ja Valge Maja on kavandanud paraadi Ameerika sõjaveteranide austamiseks ja Esimese maailmasõja sajanda aastapäeva mälestamiseks,” teatas kaitseministeeriumi pressiesindaja, kolonel Rob Manning eile. „Me sihtisime algselt selle sündmuse jaoks 2018. aasta 10. novembrit, aga oleme nüüd kokku leppinud võimaluste uurimises 2019. aastal.”

Paraad oli plaanis päeval enne Esimese maailmasõja lõpetanud relvarahu sajandat aastapäeva. Selle aastapäeva tähistamiseks kogub maailma riigijuhid 11. novembril Pariisi kokku Prantsusmaa president Emmanuel Macron.

Trump ütles veebruaris, et sõjaväeparaad Washingtonis oleks „suurepärane riigi vaimule”, kuid selle hind peab olema mõistlik. Trump ütles, et sai inspiratsiooni Bastille’ vabastamise päeva paraadist Prantsusmaal, mille kohta ta mainis, et „see oli juba midagi”.