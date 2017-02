Pence Euroopale: Trump tahab näha kaitsekulutuste suurendamist veel sel aastal

Ameerika Ühendriikide asepresident Mike Pence hoiatas esmaspäeval, et Euroopa riikidel tuleb asuda oma kaitsekulutusi suurendama enne, kui katkeb ameeriklaste kannatus.

Pence'i sõnul oli just president Trump see, kes saatis ta Euroopasse NATO liitlastele kinnitama, et Ameerika Ühendriikide toetus alliansile on endiselt vankumatu, märgib BBC.

Ta aga hoiatas, et riikidel tuleb hakata kiiresti tõstma kaitsekulutusi ja jõuda nendega vajaliku 2%-ni sisemajanduse kogutoodangust (SKT). Täna täidab seda nõuet pelgalt viis NATO riiki, nende seas ka Eesti.

„USA teeb oma osa, kuid Euroopa kaitsmine nõuab ka Euroopa enda pühendumust,“ toonitas Pence. „[Trump] tahab näha reaalset arengut veel enne 2017. aasta lõppu.“