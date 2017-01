Peking ei taha "ühe Hiina" poliitika kahtluse alla seadmisest midagi kuulda

Peking hoiatas Ameerika Ühendriikide järgmist presidenti Donald Trumpi, et hoolimata viimase arvamusest, ei ole "ühe Hiina" poliitika läbirääkimiste teema.

Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Lu Kang ütles, et "maailmas on ainult üks Hiina, Taiwan on Hiina lahutamatu osa, ja Hiina Rahvavabariigi valitsus on ainus legitiimne valitsus, mis Hiinat esindab".

"Sel teemal ei ole midagi läbirääkida. See on fakt, mida ei saa muuta" märkis Kang.

Trump ütles reedel ajalehele Wall Street Journal, et ta ei välista „ühe Hiina“ poliitikaga vastuollu minemist.

„Kõik on arutluse all, sealhulgas ühe Hiina poliitika,“ vastas Trump küsimusele, kas ta toetab aastakümnetepikkuse „ühe Hiina“ poliitika jätkumist.

Trump vihastas hiinlasi juba vahetult pärast valimiste võitmist, kui otsustas esimese ametisse astuva Ameerika Ühendriikide riigipeana pärast Taiwaniga diplomaatiliste suhete katkestamist kõnelda telefonitsi saareriigi president Tsai Ing-weniga.

Trump ütles, et Hiina manipuleerib oma valuutaga ja kasutab ebaõiglasi kaubanduspraktikaid. Ta märkis, et ei astu ühtegi Hiina-vastast sammu siiski oma esimesel tööpäeval. „Ma kõigepealt räägin nendega,“ lausus ta.