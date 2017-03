Peaprokurör Sessions taandas end Venemaa USA presidendivalimistesse sekkumise uurimisest

USA president Donald Trump asus neljapäeval peaprokurör Jeff Sessionsi kaitsele, tehes avalduse, milles ütles, et Sessions ei ole teinud oma ametisse kinnitamise kuulamistel vande all mingeid eksitavaid avaldusi, kuid oleks võinud olla oma vastustes täpsem, vahendab CNN.

„Jeff Sessions on aus mees. Ta ei öelnud midagi valesti. Ta oleks võinud väljenduda oma vastuses täpsemalt, aga see ei olnud selgelt tahtlik,“ ütles Trump. „Kogu see lugu on näo päästmise viis, sest demokraadid kaotasid valimised, mille kohta igaüks arvas, et nad peaksid võitma. Demokraadid mängivad üle. Nad kaotasid valimised ja nüüd on nad kaotanud sideme reaalsusega. Tõeline lugu on kõik need ebaseaduslikud salajase ja muu informatsiooni lekked. See on täielik nõiajaht!“

Varem neljapäeval andis Sessions järele tohutule poliitilisele survele ja taandas end igasugustest juurdlustest, mis on seotud Trumpi 2016. aasta presidendivalimiste kampaaniaga.

Varem selgus, et Sessions ei rääkinud ametisse kinnitamise kuulamisel senatis kahest valimiste eelsest kohtumisest Venemaa suursaadikuga Washingtonis ajal, kui Moskvat süüdistati presidendikampaaniasse sekkumises.

„Ma olen otsustanud taandada ennast igasugustest käimas olevatest või tulevastest juurdlustest igasuguste asjade kohta, mis on mingil viisil seotud Ühendriikide presidendi kampaaniatega,“ ütles Sessions ajakirjanikele.

Hiljem neljapäeval ütles Sessions Fox Newsile, et kavatseb esitada „täienduse“ oma kongressi ees antud tunnistuse protokollile, milles räägitatakse siis mainimata jäänud kohtumiste üksikasjadest.