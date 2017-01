Peaminister Sipilä vilistati Soome 100 avamisüritusel välja

Soome iseseisvuse saja aasta sünnipäeva aasta lükati käima laupäeva õhtul Helsingi Kansalaistoril peetud rahvapeoga. Politsei hinnangul oli vana-aastaõhtul Helsingi kesklinna kogunenud kuni 100 000 pidutsejat.

Peol esines mitmeid kohalikke muusikatähti, sealhulgas Suubritannia „X Factoris“ teise koha saavutanud Saara Aalto, vahendab Ilta-Sanomat.

Enne aastavahetust tuli lavale sõna võtma ka poliitikuid. Kõigepealt paljastas Helsingi linnapea Jussi Pajunen Helsingi uue keskraamatukogu nime, misjärel esines Robin ning siis kutsuti lavale Soome peaminister Juha Sipilä.

Inimmass vaikis hetkeks, kuid seejärel hakati vaikselt vilistama. Varsti karjuti peaministrile juba häälekalt „buu“. Kontrast lauljate saadud poolehoiuavaldustega oli märkimisväärne.

Piinlikku olukorda sattunud Sipilä pidas laval väga lühikese kõne, millega püüdis kiiresti ühele poole saada, soovides kõigile head ja õnnistatud uut aastat.

Õhtujuhid ei lasknud Sipilät aga kohe minema, vaid jätkasid intervjuud, küsides, mida peaminister õhtult ootab.

„Loodan, et see hea meeleolu siin jätkub ja me saame nautida head emotsiooni, häid artiste, varsti ilutulestikku. Ja kindlasti võime varsti paluda veidi populaarsema esineja lavale. Või mida?“ lausus Sipilä.

Peaministri populaarsus on ajalehe Helsingin Sanomat tellitud küsitluse järgi sügise jooksul hüppeliselt kahanenud. Sipilä enda populaarsus on olnud märgatavalt suurem kui valitsuse ja keskerakonna oma. Nüüd on aga Sipilä toetus (27 protsenti) vaid kriipsu võrra erakonna ja valitsuse omast suurem.